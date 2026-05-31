Travaglio sul Nove | Il risultato del centrosinistra alle amministrative? Si erano illusi che la stangata del referendum valesse solo per il centrodestra
Il risultato delle amministrative ha mostrato che il centrosinistra si era illuso che la sconfitta del referendum riguardasse solo il centrodestra. Tra commenti e analisi, si evidenzia come questa convinzione abbia influenzato le aspettative e le strategie del partito. Nessuna dichiarazione ufficiale ha modificato la percezione di una distanza tra il risultato elettorale e le conseguenze politiche del referendum. La situazione resta sotto osservazione in attesa di sviluppi.
“C’era questa illusione che la stangata e la lezione del referendum valessero soltanto per il centrodestra. Invece dovevano valere per tutti, perché il voto del referendum non è il voto politico, né tantomeno il voto amministrativo”. Queste le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, ospite di Accordi&Disaccordi, il talk condotto da Luca Sommi, in onda in prima serata tutti i sabati sul Nove. “Sono andati a votare 5 milioni e mezzo di cronici astenuti e di giovani alla prima esperienza che, quando hanno un obiettivo molto chiaro, si mobilitano e, quando c’è confusione o quando l’offerta non vale la candela, stanno a casa. Il centrosinistra si era illuso, pur dicendo il contrario, che quei voti fossero tutti suoi e, quindi, di averli già in tasca”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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