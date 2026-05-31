Il risultato delle amministrative ha mostrato che il centrosinistra si era illuso che la sconfitta del referendum riguardasse solo il centrodestra. Tra commenti e analisi, si evidenzia come questa convinzione abbia influenzato le aspettative e le strategie del partito. Nessuna dichiarazione ufficiale ha modificato la percezione di una distanza tra il risultato elettorale e le conseguenze politiche del referendum. La situazione resta sotto osservazione in attesa di sviluppi.

“C’era questa illusione che la stangata e la lezione del referendum valessero soltanto per il centrodestra. Invece dovevano valere per tutti, perché il voto del referendum non è il voto politico, né tantomeno il voto amministrativo”. Queste le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, ospite di Accordi&Disaccordi, il talk condotto da Luca Sommi, in onda in prima serata tutti i sabati sul Nove. “Sono andati a votare 5 milioni e mezzo di cronici astenuti e di giovani alla prima esperienza che, quando hanno un obiettivo molto chiaro, si mobilitano e, quando c’è confusione o quando l’offerta non vale la candela, stanno a casa. Il centrosinistra si era illuso, pur dicendo il contrario, che quei voti fossero tutti suoi e, quindi, di averli già in tasca”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Travaglio sul Nove: “Il risultato del centrosinistra alle amministrative? Si erano illusi che la stangata del referendum valesse solo per il centrodestra”

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