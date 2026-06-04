Il Napoli sta valutando l’acquisto di Richard Rios, centrocampista del Benfica, che è entrato nella lista dei monitorati. Tuttavia, l’ostacolo principale è la clausola rescissoria di 100 milioni di euro, che al momento impedisce l’avanzamento delle trattative. Giovanni Manna, dirigente del club, sta seguendo il giocatore senza ulteriori dettagli sulle trattative. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata dalle parti coinvolte.

Richard Rios del Benfica finisce nella lista dei monitorati del Napoli per il centrocampo. Giovanni Manna osserva il colombiano, ma la clausola rescissoria da 100 milioni rappresenta un muro invalicabile. Rios nel mirino: Manna segue il centrocampista del Benfica. Secondo quanto rivela il Corriere dello Sport, il direttore sportivo azzurro ha inserito Rios tra i profili da seguire con attenzione per la prossima stagione. Gli azzurri conoscono bene il giocatore: fu lui a sbloccare la sfida di Champions League vinta dal Benfica contro il Napoli al Da Luz. Da quel momento il club partenopeo non ha smesso di osservarne l’evoluzione tattica e tecnica. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Napoli, Manna ha scelto questo centrocampista ma c’è un ostacolo: i dettagli

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NAPOLI SCATENATO: Holm ha già scelto, ma cè un ostacolo enorme!

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