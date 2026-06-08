Dalla danza ai musical presentata la stagione 2026-2027 del Nuovo Teatro Verdi

La stagione 2026-2027 del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi è stata presentata questa mattina durante una conferenza stampa nella sala Mario Marino Guadalupi. Alla riunione hanno partecipato il sindaco e i membri del Cda della Fondazione. La proposta include spettacoli di danza e musical, con dettagli sui programmi ancora da definire. La presentazione si è svolta in un contesto istituzionale, senza ulteriori annunci pubblici.

BRINDISI - Programmata la stagione 2026-2027 del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi. La conferenza stampa di presentazione si è svolta questa mattina, 8 giugno, nella sala Mario Marino Guadalupi a Palazzo di Città, alla presenza del sindaco Giuseppe Marchionna, dei componenti il Cda della Fondazione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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Stagione Danza 2026 di Orbita Spellbound - Teatro Ambra Jovinelli Roma

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