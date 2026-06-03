Presentata la stagione 2026 2027 del Teatro Brancaccio | tornano i grandi musical da Il principe d’Egitto ad Amélie

Da metropolitanmagazine.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stata annunciata la programmazione della stagione 20262027 al Teatro Brancaccio, con l’arrivo di grandi musical come “Il principe d’Egitto” e “Amélie”. La stagione prevede anche spettacoli di teatro e altri eventi dal vivo, con date e dettagli ancora da definire. L’impegno del teatro nel mantenere un cartellone ricco di produzioni di rilievo si conferma anche per il prossimo anno.

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Le stagioni (teatrali e non) passano, il Brancaccio resta. Un fatto non così scontato, come ha sottolineato questa mattina Alessandro Longobardi, direttore artistico dello storico teatro in Via Merulana: «Anche quest’anno siamo qui, e dobbiamo ringraziare il pubblico che, mese dopo mese, spettacolo dopo spettacolo, continua a sostenere noi e le nostre produzioni, nonostante tutto». Il suo “nonostante tutto” si riferisce allo stato di un settore, quello artistico, in sofferenza da anni, specialmente durante e dopo la pandemia. «Gli anni immediatamente successivi al Covid sono stati duri, lo sappiamo tutti. Eppure, piano piano la situazione è migliorata, e il biennio 20252026 ci sta regalando grandi soddisfazioni». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Presentata la nuova stagione 2026/2027 del Teatro dellAquila di Fermo

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