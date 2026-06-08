Divock Origi, ex attaccante del Milan, ha annunciato ufficialmente il ritiro dal calcio tramite un post sui social. Dopo aver vinto la Champions League, l’attaccante belga ha concluso la carriera a 28 anni, segnando anche un fallimento con il club rossonero. La sua scelta rappresenta un segnale per il mercato, evidenziando come anche i giocatori con esperienze di successo possano decidere di smettere in giovane età.

Non tutti i colpi di mercato funzionano, anzi: Divock Origi era stato prelevato a parametro zero nel 2022 dopo le annate al Liverpool in cui era stato anche decisivo per la vittoria della Champions League. Il belga firmò un contratto fino al 2026 a 4 milioni di euro netti diventando uno dei giocatori più pagati dell'intera rosa. 2 gol e un assist nelle 36 presenze con la maglia rossonera. L'attaccante aveva risolto il suo contratto con il Milan nel dicembre 2025 e dopo mesi ha annunciato il suo ritiro. Ecco il suo post sui social. "Ho realizzato i miei sogni d'infanzia giocando sui palcoscenici più grandi e vincendo i trofei più importanti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Dal trionfo in Champions al fallimento al Milan: Origi si ritira ed è un avvertimento per il mercato

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