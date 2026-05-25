Il Milan si trova ad affrontare una rivoluzione dopo il fallimento in Champions League. La mancata qualificazione ha portato a un cambio di strategia, con cinque giocatori principali sul mercato e un nuovo corso tecnico in vista. La società sta pianificando numerosi interventi sulla rosa, coinvolgendo anche il personale tecnico e dirigenziale. La situazione ha generato un profondo cambiamento in tutte le aree del club, con decisioni prese per rinnovare la squadra e rimettersi in carreggiata.

La mancata qualificazione alla prossima Champions League sta per innescare un vero e proprio terremoto tecnico in casa Milan, destinato a travolgere non soltanto la dirigenza e la panchina, ma l’intera rosa rossonera. Con il probabile addio dell’allenatore Max Allegri, la cui permanenza appare ormai compromessa dal fallimento dell’obiettivo europeo, la società si appresta a varare una rifondazione profonda che colpirà in primo luogo i fedelissimi del tecnico livornese e alcuni dei profili più rappresentativi dello spogliatoio. Secondo quanto riferito nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’assenza degli introiti della massima competizione continentale e il cambio di guida tecnica spingeranno il club a valutare una lunga serie di cessioni eccellenti durante la prossima sessione di calciomercato. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Il fallimento Champions svuota il Milan: dopo Allegri è rivoluzione totale, cinque big sul mercato

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