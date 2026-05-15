Il capo della società ha dichiarato che senza qualificazione alla Champions League per il club si tratta di un fallimento e ha sottolineato la necessità di investimenti più mirati sul mercato. Il proprietario ha invece affermato di essere motivato dalla volontà di vincere e non dai profitti, aggiungendo che anche l’allenatore e i giocatori sono delusi dai risultati recenti. Le parole arrivano in un momento di tensione tra le parti, mentre l’obiettivo principale resta la qualificazione alle competizioni europee.

Arrabbiato. Per i risultati, certo. Ma ancora di più con chi mette in dubbio la sua voglia, anzi 'l’urgenza' di vincere. Deluso. Perché dopo una buona stagione “stiamo rischiando di buttare via tutto”. Lucido. Perché l’analisi di cosa ha funzionato e cosa no è già (ovviamente) partita, “ma ora non è il momento, ora siamo tutti concentrati sulle ultime due sfide da vincere”. Gerry Cardinale non parla spesso, se lo fa adesso è perché l’ora è delicata. E ritiene utile mettere ordine nella materia Milan, dove in troppi hanno voglia di aggiungere elementi di confusione. L’estate porterà cambiamenti, questo è sicuro. Senza voler trarre conclusioni definitive, non pare un dettaglio che in mezz’ora di conversazione compaia tre volte il nome “Max”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cardinale: "Milan, senza la Champions è fallimento. Sul mercato si deve spendere meglio. E con Max..."

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CI HANNO INSEGNATO A CONTESTARE MATETA MILAN È IL FALLIMENTO DEL MERCATO ESTIVO

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