Dal comitato al Municipio tra cori e bandiere | Michele Sodano attraversa la città e festeggia il trionfo

Michele Sodano ha percorso a piedi le strade principali della città, partendo dalla sede del comitato elettorale fino al Municipio. Accompagnato da applausi, cori e decine di persone in strada, ha attraversato il viale della Vittoria e via Atenea. La manifestazione si è svolta tra bandiere e festeggiamenti pubblici, senza incidenti o alterchi. La camminata si è conclusa con l’ingresso nel municipio, dove si sono tenuti i discorsi ufficiali.

Dalla sede del comitato elettorale fino al cuore istituzionale della città attraversando il viale della Vittoria e tutta la via Atenea tra applausi, cori e decine di persone in strada. La vittoria di Michele Sodano si è trasformata in una festa itinerante che ha accompagnato il neo sindaco eletto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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