Sono emozionatissima confidiamo nell' affermazione di Michele | al comitato di Sodano anche la mamma del giovane candidato
Al comitato elettorale di Michele Sodano, al viale della Vittoria, è arrivata anche Rosalba Alletto, madre del candidato del Campo largo. La donna ha espresso entusiasmo e fiducia in un’eventuale vittoria del figlio. Nessuna altra persona è stata citata o intervistata nel testo.
Tra le prime ad arrivare al comitato elettorale di Michele Sodano, al viale della Vittoria, anche Rosalba Alletto, la mamma del giovane candidato del Campo largo. “Sono emozionatissima, confidiamo tutti in una grande affermazione di Michele e della sua squadra per voltare pagina, perchè la città. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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