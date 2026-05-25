Pullman scoperti percorrono le strade di Como, con tifosi che cantano e sventolano bandiere per la squadra di Fabregas. La città si riempie di allegria dopo l’annuncio della qualificazione in Champions League. I festeggiamenti coinvolgono numerosi supporter, che si radunano nelle piazze e lungo il lungolago. La squadra ha conquistato il passaggio alla competizione europea, e la comunità locale celebra con cori e manifestazioni pubbliche.

Como – Giornata indimenticabile sulle sponde del Lario. Per la città di Como e i suoi tifosi è il momento della festa, per celebrar e lo storico traguardo raggiunto da Cesc Fabregas e dai suoi ragazzi: la partecipazione alla prossima edizione della Champions League. Due pullman scoperti, con a bordo staff e squadra, stanno facendo il giro della città. Diverse le strade attraversate: viale Cavallotti, viale Varese, viale del Mercato e viale Lecco, con tappa finale in piazza Cavour. Le strade interessate sono state chiuse al traffico. Tra due ali di folla e l'accensione di numerosi fumogeni, i pullman hanno attraversato le vie principali salutando i tifosi che sventolavano le bandiere biancazzurre e urlavano i cori sentiti più volte allo stadio durante la storica cavalcata in Serie A. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Como festeggia la qualificazione in Champions: pullman scoperti in giro per la città. Cori e bandiere per la squadra di Fabregas

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Como in paradiso, la Champions è realtà: la squadra di Fabregas fa la storia (non un miracolo)Il Como ha conquistato il quarto posto in Serie A, assicurandosi così la qualificazione alla Champions League.

Douvikas regala al Como la qualificazione europea, Fabregas ora può puntare alla ChampionsDouvikas ha segnato il gol decisivo che ha permesso al Como di vincere 1-0 contro il Verona, squadra già retrocessa in Serie B.

Temi più discussi: Striscioni, cori, balli e omaggi speciali. Da Nico a Strefezza; Il Como era già in Champions senza aspettare il finale di Torino-Juventus e (gli eventuali) pari punti: perchè i bianconeri subito in Europa League; Serie A, Roma e Como in Champions: Juve e Milan in Europa League; Il Napoli in Champions League, le altre se la giocano all’ultima giornata.

Como festeggia la qualificazione in Champions: pullman scoperti in giro per la città. Cori e bandiere per la squadra di FabregasTra due ali di folla e l'accensione di numerosi fumogeni, i mezzi hanno attraversato le vie principali salutando i tifosi che sventolavano le bandiere biancazzurre e urlavano i cori sentiti più volte ... ilgiorno.it

Como, festa Champions in... discoteca. E c'è anche Fabregas - VideoIl Como festeggia la Champions League... in discoteca. La squadra di Cesc Fabregas ha raggiunto, insieme alla Roma, la qualificazione alla prossima edizione della massima competizione europea battendo ... adnkronos.com

#Calcio #SerieA La Roma vince a Bologna 2-0 e insidia il quarto posto della Juve per una qualificazione Champions. 0-0 Verona-Lecce, mentre il Parma batte il Pisa 1-0 e si assicura la salvezza. Oggi Fiorentina-Sassuolo, Genoa-Como, Torino-Inter e Milan x.com