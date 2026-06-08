Dai sogni di calciomercato ai giovani | ecco le piste per il nuovo attaccante del Milan

Il Milan sta valutando diverse opzioni per rinforzare l’attacco. Sul tavolo ci sono nomi come Vlahovic e Lewandowski, ma anche alternative più accessibili e giovani talenti. La società sta analizzando le possibilità di mercato per trovare il profilo più adatto alle esigenze della squadra. La ricerca si concentra su attaccanti di esperienza e prospettive future, con una preferenza per soluzioni che possano integrarsi rapidamente nel modulo attuale. Nessuna ufficializzazione è ancora stata annunciata.

A prescindere da chi sarà il nuovo allenatore (qui tutte le notizie), il Milan dovrà andare alla ricerca di un nuovo attaccante. Camarda tornerà dal prestito al Lecce, ma è probabile che possa di nuovo partire per cercare continuità. Potrebbe anche restare, ma non partirebbe come uno dei titolari, almeno all'inizio. Santiago Gimenez è destinato a salutare Milanello, mentre Nkunku potrebbe anche rimanere, ma è chiaro che non possa giocare come riferimento unico in attacco, piuttosto come supporto alle spalle proprio di una prima punta. Il nuovo attaccante sarà la priorità del calciomercato rossonero per l'ennesima sessione. Chi gestirà il Milan non potrà permettersi altri errori in questo ruolo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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