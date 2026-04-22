Calciomercato Milan SOS numero 9 | Allegri traccia l’identikit del nuovo attaccante 4 nomi per il grande colpo dell’estate di chi si tratta

Il mercato estivo del Milan si concentra sulla ricerca di un nuovo attaccante, con l’obiettivo di rafforzare il reparto offensivo per la prossima stagione. L’allenatore ha delineato il profilo ideale, e sono circolati diversi nomi come possibili acquisti. La società sta valutando varie opzioni per individuare il profilo più adatto alle esigenze della squadra. La trattativa per l’acquisto del nuovo centravanti è in fase di sviluppo.

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