Calciomercato ‘casting’ del Milan per la scelta del nuovo attaccante | i nomi per Allegri

Il Milan sta valutando diverse opzioni per rinforzare l’attacco durante il prossimo calciomercato estivo. La società cerca un attaccante di livello internazionale capace di segnare tra i 20 e i 25 gol a stagione. La scelta mira a colmare il divario con le altre grandi squadre italiane ed europee e a rafforzare la rosa sotto la guida di Allegri. Vari nomi sono stati messi nel mirino, ma ancora non ci sono ufficializzazioni.

Indipendentemente dal destino di Rafael Leao, che nella prossima sessione estiva di calciomercato potrebbe essere venduto in presenza di offerte dai 40-50 milioni di euro in su, il Milan - come ricordato dal 'Corriere della Sera' oggi in edicola - ha come priorità, in entrata, per la stagione 2026-2027, l'acquisto di un vero numero 9. Un centravanti da 20-25 gol a stagione che possa colmare il gap attualmente esistente tra i rossoneri e i top club italiani ed europei. Il tecnico Massimiliano Allegri, nei primi vertici di calciomercato con l'amministratore delegato Giorgio Furlani e con il direttore sportivo Igli Tare, ha chiesto un giocatore esperto, pronto all'uso, in quel ruolo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, ‘casting’ del Milan per la scelta del nuovo attaccante: i nomi per Allegri Notizie correlate Milan, Top News rassegna: il futuro di Allegri e la scelta del nuovo attaccanteQuanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, giovedì 16 aprile 2026. Calciomercato, introiti Champions per il grande attaccante del Milan. La richiesta di AllegriIl Milan ha un chiaro obiettivo in questa stagione: chiudere tra i primi quattro posti in campionato per qualificarsi alla prossima edizione dalla... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Al Real riparte il casting per la panchina: Florentino Perez guarda in Serie A; Milan, non solo Sorloth: da Guirassy a Jackson e Vlahovic, tutte le idee per l\'attacco; Bianchin precisa: Il Milan non ha intenzione di pagare la clausola da 62 milioni, ma Kean è un...; Allegri ribalta il Milan per il 2026 2027 | ne vuole tenere solo dieci. Calciomercato Milan News | Diomande può rinforzare la difesa, Robertson a parametro zero (20 aprile 2026)Il calciomercato Milan vuole rinforzare la rosa in vista della Champions League con gli acquisti di Ousmane Diomande e Andrew Robertson ... ilsussidiario.net Calciomercato Milan, Allegri e il piano per l'estateCalciomercato Milan, Massimiliano Allegri vuole 4 profili alla Adrien Rabiot tra difesa, centrocampo e attacco: dirigenza già al lavoro ... milannews24.com Escl. - Il #Sassuolo guarda alla Serie B per il dopo Fabio #Grosso in procinto di volare altrove e punterà su uno tra Ignazio #Abate (Juve Stabia) e Alberto #Aquilani (Catanzaro) per la panchina. #calciomercato x.com Il nome di Alessandro Bastoni è sempre più accostato al calciomercato e ad un interesse del Barcellona. Ne ha parlato anche Luca Toni, che sarebbe "curioso di vedere come si comporterebbe Bastoni in una top d'Europa, lui che è stato negli ultimi anni il migl - facebook.com facebook