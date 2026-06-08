Dai monumenti storici alle aree dismesse | Milano mette online la mappa dei beni comunali inutilizzati

Da milanotoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Milano ha pubblicato online una mappa che mostra i beni comunali inutilizzati, tra monumenti storici e aree dismesse. La mappa include dettagli su edifici abbandonati e spazi pubblici non più in uso. La lista comprende circa 200 proprietà, con indicazioni precise sulla loro ubicazione e stato di conservazione. La pubblicazione mira a favorire proposte di riutilizzo e riqualificazione di questi beni.

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Il Comune di Milano compie un passo decisivo sul fronte della trasparenza e della rigenerazione urbana. Da oggi, sul sito istituzionale di Palazzo Marino, è accessibile una nuova sezione interamente dedicata al patrimonio pubblico in disuso. Voluta dall’assessorato al Demanio, l’iniziativa offre. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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