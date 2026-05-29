La cultura prima dei cantieri così possono rinascere le aree dismesse in Toscana

In Toscana, si sta puntando sulla cultura per riqualificare le aree dismesse. Sono stati avviati progetti per riattivare ex fabbriche, complessi industriali e spazi pubblici poco utilizzati. L’obiettivo è trasformare gli spazi abbandonati attraverso iniziative culturali e coinvolgimento delle comunità locali, con l’intento di favorire una rinascita urbana e sociale delle zone interessate.

Riattivare ex fabbriche, complessi industriali e spazi pubblici sottoutilizzati, anticipando la trasformazione urbana attraverso la cultura, la partecipazione e il convincimento delle comunità locali. È la strategia degli "usi temporanei", al centro del progetto europeo Impetus, di cui Anci. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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