A Perugia, sono stati avviati interventi di manutenzione su aree verdi, parcheggi e strade interne ai condomini gestiti dall’Ater. L’obiettivo è intervenire su spazi pubblici e privati all’interno degli alloggi popolari, con l’intento di rinnovare le zone e migliorare la fruibilità per i residenti. La mappa delle aree interessate evidenzia gli interventi pianificati nel territorio comunale.

L'accordo Comune con Ater finalizzato al decoro urbano, nonché il miglioramento della qualità della vita degli inquilini di edilizia residenziale sociale (le ex case popolari) Per una riqualificazione urbana anti-degrado e per migliorare la qualità della vita dei residenti degli alloggi popolari (edilizia residenziale sociale) di Perugia. Si basa su questi obiettivi il nuovo accordo tra Ater e Comune presentato dall'assessore Zuccherini e approvato dalla giunta comunale. Le aree coinvolte dal progetto sono: zona Montegrillo via Meucci, zona San Manno Ferro di Cavallo, zona Cortonese via Magno Magnini, zona via Machiavelli-via Vico, zona via Campo di Marte-via Birago. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Manutenzioni aree verdi, parcheggi e viabilità dei condomini Ater a Perugia: la mappa delle aree

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