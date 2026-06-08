Dai finti Sms del Cup al tranello del conto svuotato | la nuova mappa dei raggiri che sta colpendo Genova

In Liguria, tra le corsie dei supermercati, i Carabinieri stanno distribuendo volantini e materiali informativi per sensibilizzare i clienti sui rischi delle truffe online e dei raggiri più comuni. La strategia mira a prevenire le truffe legate a falsi messaggi, come SMS ingannevoli e trappole per svuotare i conti correnti. La presenza nelle aree di vendita si inserisce in un’azione di informazione diretta rivolta ai consumatori.

La spesa che salva il portafoglio (e il conto in banca). Nei supermercati di Genova e di tutta la Liguria, tra le corsie della pasta e i banchi del fresco, nei prossimi giorni troverete una sorpresa decisamente speciale: i Carabinieri. Nessun allarme, anzi. L’Arma scende in campo direttamente nei. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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