La truffa delle telefonate dei finti agenti di Polizia che sta colpendo Roma

A Roma, due donne sono state truffate da falsi agenti di polizia attraverso telefonate ripetute. Le chiamate sono durate diversi minuti e hanno creato pressione psicologica, con l’obiettivo di farle credere di essere coinvolte in indagini giudiziarie. Entrambe le vittime hanno fornito informazioni personali e hanno agito in modo impulsivo, senza rendersi conto della frode. La tecnica utilizzata è identica in entrambi i casi.

A Roma le truffe telefoniche diventano sempre più sofisticate. Nel giro di pochi giorni due donne sono state raggirate da falsi poliziotti con lo stesso metodo, fatto di telefonate continue, pressione psicologica e paura di essere coinvolte in indagini giudiziarie. Secondo quanto riportato da Adnkronos, nell’ultimo episodio la banda avrebbe persino sfruttato l’ intelligenza artificiale per clonare la voce del marito della vittima. Dopo la professoressa 68enne truffata per mezzo milione di euro nel centro di Roma, ieri una donna di 46 anni è stata derubata di gioielli e preziosi per oltre 150mila euro. Gli investigatori stanno ora cercando di capire se dietro i due episodi ci sia la stessa organizzazione. 🔗 Leggi su Open.online

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Nuova Truffa 04/2026 del Colonnello dei Carabinieri 31000 euro in 3 minuti! Per cortesia condividere

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