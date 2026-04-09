Il nuovo sms truffa che sta colpendo i brianzoli | come difendersi

Una truffa via sms sta colpendo i residenti della zona brianzola. La segnalazione proviene da Vimercate, dove diversi cittadini hanno riferito di aver ricevuto messaggi sospetti. In risposta, il Comune ha diffuso un avviso per mettere in guardia la popolazione e fornire indicazioni su come evitare di cadere vittima di questa frode. La situazione attira l’attenzione delle autorità locali, che stanno monitorando gli episodi.

Una nuova frode ai danni dei cittadini brianzoli, stavolta tramite sms. La segnalazione arriva da Vimercate dove, a seguito di numerosi casi riscontrati ai danni dei residenti, il comune ha tenuto ad allertare i cittadini. “Avvisiamo tutti i cittadini - si legge in una nota diramata dal Comune -. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Se clicchi su questo SMS sei fregato: la truffa Autostrade che sta colpendo tuttiLa truffa Autostrade che sta colpendo tutti, se clicchi su questo SMS rischi davvero grosso: cosa c’è da sapere. Temi più discussi: Il nuovo sms truffa che sta colpendo i brianzoli: come difendersi; Telefonate mute anche nel Comasco: la nuova truffa che ti ruba la voce, come funziona e cosa fare; Attenzione a finti SMS che nascondono una truffa: non sono di ASER; Attenzione alla nuova truffa online: un finto messaggio di Poste Italiane cerca di svuotare i conti dei sassaresi. Nuovo sms truffa, stavolta è sulla TariNuovo allarme truffe a Napoli, dove nelle ultime ore numerosi cittadini stanno ricevendo sms ingannevoli relativi alla TARI. A lanciare l’avvertimento è stato lo stesso Comune di Napoli, che ha ... ilfattovesuviano.it Novate Milanese, truffa TARI via SMS: il Comune invita all’attenzioneNelle ultime ore si è diffusa una nuova truffa legata alla TARI, la tassa sui rifiuti. Diversi cittadini hanno segnalato la ricezione di SMS che, fingendo ... ilnotiziario.net Libano senza pace. Meloni alle Camere. Orban rischia il posto | Il nuovo episodio del podcast «Giorno per giorno» x.com LA NOVITA' un nuovo appuntamento da mettere in agenda - facebook.com facebook