Dagli algoritmi al Bayer Leverkusen dei miracoli | chi è Devin Ozek il nuovo obiettivo del Milan per il ruolo di DS

Devin Ozek è il candidato del Milan per la posizione di direttore sportivo. La sua carriera include esperienze in ambito sportivo e gestione di squadre di calcio. Attualmente, non ha ancora assunto un ruolo ufficiale nel club. La sua candidatura viene valutata come possibile scelta per il ruolo di DS, ma non ci sono ancora conferme ufficiali o dettagli sul contratto. La decisione finale deve ancora essere comunicata.

Devin Ozek è il nuovo obiettivo del Milan per il ruolo di direttore sportivo. Chi è: la sua storia e la sua carriera. Dopo aver ufficialmente esonerato Igli Tare al termine di un solo anno di mandato, il Milan si trova nella necessità di riorganizzare profondamente la propria area tecnica. La priorità assoluta è la ricerca di un nuovo direttore sportivo, una scelta che si intreccia inevitabilmente con il casting in corso per la figura di direttore tecnico, necessaria per dare una nuova guida strategica dopo l’addio in panchina di Massimiliano Allegri. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano L’indiscrezione: contatti esplorativi con Devin Özek. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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