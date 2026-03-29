Il West Ham ha individuato il centrocampista del Bayer Leverkusen Aleix Garcia come uno dei principali obiettivi per la prossima finestra di mercato estiva. La notizia, diffusa recentemente online, indica che il club inglese considera il trasferimento una possibilità concreta, secondo quanto riportato dal sito Fussballdaten. La società sta valutando le opzioni per rafforzare il reparto centrale del campo.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Il West Ham ha identificato il centrocampista del Bayer Leverkusen Aleix Garcia come una priorità “concreta” per la prossima finestra di mercato estiva, secondo quanto riportato da Fussballdaten. Il 28enne, che è stato un giocatore chiave per il Leverkusen, è attualmente considerato l’obiettivo più “serio” per gli Hammers che cercano di iniettare creatività di livello mondiale nella loro sala macchine. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA L’interesse degli Hammers non è nuovo, avendo tentato di ingaggiarlo di nuovo anche nel 2024. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il West Ham punta al centrocampista del Bayer Leverkusen Aleix Garcia

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