Il direttore sportivo tedesco, portato al Genoa dai nuovi proprietari di 777 Partners, ha lavorato negli ultimi mesi tra l’uso di algoritmi e smart working. È stato scelto come possibile candidato per il ruolo di direttore sportivo al Milan, secondo quanto riferito. Durante il suo periodo al Genoa, ha avuto responsabilità nella gestione delle operazioni di mercato e nelle strategie di acquisto e vendita dei giocatori.

Freddo. Diffidente. Poco (anzi, per nulla) empatico. Un convitato di pietra nei meeting di lavoro: a Genova, dove è stato l’uomo mercato della vecchia proprietà americana del Genoa all’incirca per sette mesi, ricordano così Johannes Spors da Heidelberg, la culla universitaria della statistica e degli studi matematici in Germania. Però, gliene va dato atto, un precursore rispetto all’approccio tradizionale per studiare i profili dei calciatori, lui che già tre lustri fa quando era all’Hoffenheim utilizzava i big data e le analisi statistiche per individuare i giocatori da acquistare. A Genova era arrivato poco meno di cinque anni fa, autunno 2021, portato dai nuovi padroni americani del Grifone, il fondo (poi naufragato) 777 Partners, che per un soffio non ha trascinato a picco il Genoa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Gazzetta.it - Chi è Spors, il ds che Rangnick vorrebbe al Milan: i mesi al Genoa tra algoritmi e smart working

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ASSURDO RANGNICK MILAN: LA RICHIESTA E TOTALE, VUOLE SCEGLIERE TUTTO LUI

Notizie e thread social correlati

Rangnick al Milan? Il direttore sportivo sarebbe Spors: conosce già la Serie A italianaIl Milan potrebbe nominare Johannes Spors come nuovo direttore sportivo, dopo aver licenziato Igli Tare quasi due settimane fa.

Milan, progetto Rangnick: come direttore sportivo occhio a Johannes Spors. Chi è lo scopritore di talentiIl Milan valuta Johannes Spors come possibile nuovo direttore sportivo, in vista di un progetto che potrebbe coinvolgere anche Rangnick e Glasner.

Temi più discussi: Massimo Ferrari disegna il Milan del futuro: Più ambizione, una voce sola e Maldini dentro; Per chi tiferemo. (E per chi mai) Trump? Chiederà il Nobel dello sport; Fair Play Menarini, il trofeo 2026 a tre giovani campioni di coraggio e umanità; 2 giugno ancora! Il fastidio Rai Sport per Bergomi e Del Piero.

Chi sono Spors e Vivell, i due uomini che Rangnick vuole portarsi al Milan x.com

[DiMarzio] Rangnick è sicuramente il fattore determinante: se decide di accettare l'incarico al Milan e a quali condizioni. Se decidesse di accettare, la sua scelta per la parte tecnica, come direttore sportivo, sarebbe Johannes Spors, che ha già lavorato in Italia reddit

Rangnick, il tecnico tedesco vola ai Mondiali con l’Austria e chiede carta bianca: pronti Spors e VivellLa proprietà rossonera si trova a un punto di svolta cruciale per il proprio futuro societario. Accettare le condizioni del manager tedesco significherebbe avviare una rivoluzione totale e profonda, ... milannews24.com

Rangnick, ultimatum al Milan: in 4 giorni dentro o fuori. Chi sono Vivell e Spors, gli uomini che vuole portare in rossoneroDentro o fuori in quattro giorni. Secondo quanto Ralf Rangnick è partito per gli States, dove l'Austria giocherà il Mondiale in un girone con Giordania, Argentina e Algeria, con due opzioni per il fut ... calciomercato.com