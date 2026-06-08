Dagasso | Baldini è come un papà Ora sogno l' esordio in A

Il centrocampista del Venezia, Matteo Dagasso, ha fatto la sua seconda apparizione con la maglia della Nazionale A. La sua presenza si aggiunge a quella precedente, consolidando la sua presenza in nazionale. Dagasso, originario di Pescara, ha espresso il desiderio di esordire in Serie A in futuro. Un suo commento ha paragonato l’allenatore a una figura paterna, sottolineando il rapporto di rispetto e affetto.

Seconda presenza con la maglia azzurra della Nazionale A per il centrocampista pescarese del Venezia, Matteo Dagasso. Nella partita vinta dall’Italia contro la Grecia (47° nel ranking) per 1-0, grazie al gol dell’interista Pio Esposito, il 22enne calciatore abruzzese ha giocato un altro spezzone. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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