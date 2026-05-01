Matteo Dagasso, nato e cresciuto a Pescara, è considerato uno dei giovani talenti emergenti nel calcio italiano. Cresciuto con il Pescara, ha sviluppato le proprie competenze in un ambiente che ha contribuito alla sua crescita. In un'intervista, ha parlato di Zeman come un maestro, di Baldini come una figura quasi familiare e di Verratti come una fonte di ispirazione. È uno dei giocatori su cui si punta per il futuro del calcio nazionale.

Nato e cresciuto a Pescara e con il Pescara, Matteo Dagasso è uno dei vuolti nuovi del calcio italiano e uno di quelli sui quali si punterà per la rinawcita. Il centrocampista della Nazionale Under 21, arrivato a Venezia lo scorso gennaio proprio dal suo Pescara, è il protagonista della nuova.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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