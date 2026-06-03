Il pescarese Matteo Dagasso ha fatto il suo esordio in Nazionale Maggiore
Matteo Dagasso, centrocampista di origini pescaresi, ha debuttato in Nazionale Maggiore. L'esordio avviene circa un anno dopo la promozione in Serie B del suo club, di cui era stato uno dei protagonisti. Dagasso, che ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile del club e successivamente si è trasferito al Venezia a gennaio, ha raggiunto la Nazionale dopo aver maturato esperienze nel campionato di seconda divisione.
Anni dopo Marco Verratti, un altro pescarese fa il suo esordio in Nazionale A e lo fa a quasi un anno esatto dalla promozione in B proprio del suo Delfino della quale fu grande protagonista: stiamo parlando di Matteo Dagasso, da gennaio centrocampista del Venezia dove ha centrato il salto di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
MATTEO DAGASSO: chi è l'enfant prodige cresciuto a PESCARA ora al VENEZIA | TALENT WEEK
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