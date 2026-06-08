Due squadre di Serie A hanno mostrato interesse per il portiere in prestito proveniente dall’Avellino, dopo le sue prestazioni positive in Serie B. L’atleta ha attirato l’attenzione grazie alle sue parate e alla presenza in campo. Per ora, non ci sono ancora accordi ufficiali, ma le trattative sono in corso tra le società interessate. Il portiere potrebbe trasferirsi in una delle due squadre nel prossimo mercato di gennaio.

che ha fatto benissimo con l’Avellino in cadetteria. Dopo un’eccellente stagione disputata in prestito con la maglia dell’ Avellino in Serie B, il futuro di Giovanni Daffara potrebbe presto tingersi dei colori della massima serie. Il promettente portiere classe 2004, di proprietà della Juventus, è infatti pronto a compiere uno step intermedio fondamentale per la sua crescita, accumulando esperienza in Serie A prima di rientrare stabilmente alla base per provare a imporsi come titolare del futuro club bianconero. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, il ragazzo ha attirato l’attenzione di due club in particolare: Cagliari e Lecce. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Daffara in prestito in Serie A: due club interessati al portiere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Daffara show con l’Avellino: il portiere di proprietà della Juventus para due rigori contro l’Empoli. Cosa è successoDurante una partita tra Avellino ed Empoli, il portiere di proprietà della Juventus ha parato due rigori, contribuendo a mantenere il risultato...

Leggi anche: Thuram, arrivano conferme: due club inglesi interessati

Temi più discussi: Interesse della Serie A per Daffara: ci pensano Lecce e Udinese; Udinese, per la porta piace anche il giovane Daffara; Daffara, Palmisani, Favasuli, Faticanti, Dagasso, Cherubini, Fini, Berti: chi sono i giocatori di Serie B e C convocati da Baldini nell'Italia; Gazzetta dello sport: Affondo su Solet. C’è l’ok del francese, Inter pronta ad offrire 25 milioni.

Daffara in prestito in Serie A: due club interessati al portiereDaffara in prestito in Serie A: due club interessati al portiere che ha fatto benissimo con l’Avellino in cadetteria Dopo un’eccellente stagione disputata in prestito con la maglia dell’Avellino in Se ... msn.com

Diversi club di #SerieA su #Daffara: #Udinese lo vuole, #Cagliari e #Lecce alla finestra. Prima del prestito la #Juventus prolungherà il suo contratto fino al 2030. @NicoSchira x.com

Juve, Daffara in prestito in Serie A? Cagliari e Lecce sul portiereLa Juventus potrebbe dare a Giovanni Daffara la possibilità di giocare una stagione in prestito in Serie A. Cagliari e Lecce sul portiere. tuttojuve.com

Daffara convocato in Nazionale A reddit