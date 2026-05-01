Daffara show con l’Avellino | il portiere di proprietà della Juventus para due rigori contro l’Empoli Cosa è successo

Durante una partita tra Avellino ed Empoli, il portiere di proprietà della Juventus ha parato due rigori, contribuendo a mantenere il risultato aperto. Nonostante le sue parate, la squadra ospite ha comunque perso l’incontro. L’estremo difensore ha mostrato sicurezza tra i pali e ha respinto le conclusioni dagli undici metri, ma questo non è stato sufficiente per evitare la sconfitta. La partita si è conclusa con il risultato negativo per l’Avellino.

di Francesco Spagnolo Daffara si è messo ancora una volta in evidenza con la maglia dell’Avellino. Due rigori parati contro l’Empoli che non hanno evitato il ko. L’Avellino esce sconfitto dalla trasferta toscana, dove l’Empoli si impone per 1-0 grazie a un’incornata di Lovato al 58? su assist di Yepes. Nonostante il risultato negativo, la cronaca del match viene dominata dalla prestazione monumentale di Daffara, protagonista assoluto di un finale incandescente. Il portiere di proprietà della Juventus è entrato di diritto nella storia della serata tra il 70? e il 72?. Dopo la concessione di un penalty per i padroni di casa, Daffara ha respinto la conclusione di Shpendi, ma l’arbitro ha ordinato la ripetizione a causa dell’ingresso anticipato in area di Enrici.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Daffara show con l’Avellino: il portiere di proprietà della Juventus para due rigori contro l’Empoli. Cosa è successo Notizie correlate Daffara continua a brillare: il portiere di proprietà della Juventus convocati dall’Italia Under 21. I dettaglidi Redazione JuventusNews24Daffara prosegue la sua scalata: per lui la prima convocazione con l’Italia Under 21. Edoardo Motta eroe della Lazio! Il portiere scuola Juventus para 4 rigori all’Atalanta e manda i biancocelesti in finale di Coppa Italiadi Marco BaridonEdoardo Motta ha mandato la Lazio in finale di Coppa Italia parando 4 rigori all’Atalanta. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Daffara para due rigori ma non basta: l'Empoli vince 1-0 con Lovato; ESCLUSIVA TB - Schira: Avellino, pronto il riscatto per Daffara. Ma la Juve pronta a blindarlo; Avellino, pronto il riscatto per Daffara ma la Juventus valuta la contromossa; Avellino-Bari 2-0: diretta live e risultato finale | Serie B. Pagina 3 | Daffara, il baby Buffon blindato: sognando la Juve con l'assist PerinTORINO - Una strada statale a due corsie che è un viaggio nel tempo, dentro l’archeologia industriale. Capannoni con gli striscioni vendesi e ciminiere che non fumano più, a segnalare quanto operoso ... tuttosport.com Daffara, il baby Buffon blindato: sognando la Juve con l'assist PerinTORINO - Una strada statale a due corsie che è un viaggio nel tempo, dentro l’archeologia industriale. Capannoni con gli striscioni vendesi e ciminiere che non fumano più, a segnalare quanto operoso ... tuttosport.com Continua a brillare con la maglia dell'#Avellino #Daffara, portiere di proprietà della #Juventus L'estremo difensore degli irpini ha parato due rigori contro l'Empoli. Una doppia prodezza che non è servita ad evitare la sconfitta Deve essere confermato in bi - facebook.com facebook