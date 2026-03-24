Thuram arrivano conferme | due club inglesi interessati

Il futuro di Marcus Thuram torna a essere uno dei temi più caldi in casa Inter. L’attaccante francese, protagonista a fasi alterne nelle ultime stagioni, è finito nel mirino di diversi club europei e potrebbe diventare uno dei nomi più discussi del mercato estivo 2026. Secondo le indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, l’interesse nei confronti di Thuram è concreto e in crescita. In particolare, Aston Villa e Newcastle avrebbero già mosso i primi passi, andando oltre il semplice monitoraggio e avviando contatti esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione. Due club ambiziosi, pronti a investire per rinforzare il reparto offensivo con un profilo di livello internazionale. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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