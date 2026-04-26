Cateno De Luca appoggia Gentile La Vardera con Michele Sodano | ad Agrigento è scontro tra ex alleati

Ad Agrigento, le elezioni comunali hanno portato a nuovi scontri tra figure politiche che in passato avevano collaborato. Cateno De Luca ha espresso il suo appoggio a un candidato, mentre Ismaele La Vardera si è schierato con Michele Sodano, creando così una frattura tra gli ex alleati. La competizione si è accesa, coinvolgendo i sostenitori di entrambi e trasformando le amministrative in un terreno di confronto tra le due fazioni.

Le tensioni tra Cateno De Luca e Ismaele La Vardera arrivano anche ad Agrigento trasformando le amministrative in un nuovo terreno di scontro politico tra i due ex alleati. Dopo la rottura maturata a livello regionale, i due si ritrovano ora su fronti opposti anche nella corsa a sindaco della.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Michele Sodano: "È l'ora della rivoluzione gentile: ecco il mio piano per trasformare Agrigento in una capitale europea"Michele Sodano è stato incoronato candidato sindaco da tutti i partiti dell’Area Progressista. Intimidazione a La Vardera, Michele Sodano: "Una meschinità che indigna profondamente""Esprimo piena solidarietà a Ismaele La Vardera per il grave atto intimidatorio avvenuto nel Palazzo dell’Assemblea Regionale Siciliana. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Caso Cicala a Taormina: pignorato per 300mila euro ma De Luca gli affida la riscossione tributi. Le opposizioni insorgono; Messina, sondaggio Swg: Federico Basile avanti oltre il 50%, sfida a distanza con Scurria e Russo. Cateno De Luca appoggia Gentile, La Vardera con Michele Sodano: ad Agrigento è scontro tra ex alleatiSud chiama Nord e Noi Moderati si schierano con l’ex assessore regionale. Annunciata la presenza in città del leader messinese per sostenere la campagna elettorale ... agrigentonotizie.it Stefano Marino alza il tiro: giovedì in piazza con Cateno De Luca per la sfida finaleIl candidato sindaco di Io amo Santa Marinella attacca il trio Minghella-Tidei-Manuelli e promette rigore, decoro e rilancio del turismo:Prepariamo il rilancio vero, perchè Santa Marinella può e de ... civonline.it Cateno De Luca - facebook.com facebook