Cateno De Luca appoggia Gentile La Vardera con Michele Sodano | ad Agrigento è scontro tra ex alleati

Da agrigentonotizie.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad Agrigento, le elezioni comunali hanno portato a nuovi scontri tra figure politiche che in passato avevano collaborato. Cateno De Luca ha espresso il suo appoggio a un candidato, mentre Ismaele La Vardera si è schierato con Michele Sodano, creando così una frattura tra gli ex alleati. La competizione si è accesa, coinvolgendo i sostenitori di entrambi e trasformando le amministrative in un terreno di confronto tra le due fazioni.

Le tensioni tra Cateno De Luca e Ismaele La Vardera arrivano anche ad Agrigento trasformando le amministrative in un nuovo terreno di scontro politico tra i due ex alleati. Dopo la rottura maturata a livello regionale, i due si ritrovano ora su fronti opposti anche nella corsa a sindaco della.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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