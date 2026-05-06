Un nuovo meme sta conquistando i social tra i giovani, con un uso che spazia dal ripetere il numero 67 come un mantra a eseguire gesti che ricordano una bilancia o una piccola coreografia. La sua diffusione è attribuita alla Generazione Alpha, che ha reso popolare questa espressione senza un chiaro significato condiviso. Alcuni utenti lo pronunciano ad alta voce, altri lo accompagnano con movimenti delle mani, creando un fenomeno virale senza una spiegazione ufficiale.

C’è chi lo pronuncia come un mantra. Chi lo urla appena sente nominare il numero 67. Chi lo accompagna con quel gesto delle mani sospeso tra una bilancia immaginaria, una finta esitazione e una piccola coreografia da playground. “Six-Seven”, o più semplicemente “6-7”, è uno di quei fenomeni che sembrano nati apposta per mandare in cortocircuito gli adulti. Perché non si capisce davvero cosa voglia dire. Perché ogni spiegazione sembra arrivare sempre un secondo troppo tardi. Perché appena qualcuno prova a dargli un significato, il meme è già scappato altrove. Eppure, proprio questo vuoto di senso è la sua forza. “Six-seven” non funziona come una parola normale.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Six-Seven, ecco cosa significa il meme che nessuno capisce e che la Gen Alphha ha reso pop

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