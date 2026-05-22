Un video pubblicato online mostra una scena in cui un Papa, identificato come Leone XIV, sorride e imita un gesto diventato virale su TikTok. La clip ha rapidamente attirato l’attenzione degli utenti, condividendosi in breve tempo su molte piattaforme social. Nei commenti si discute sul significato del gesto e sul motivo della sua popolarità, mentre il video continua a essere visualizzato da un vasto pubblico. La diffusione di questo contenuto ha portato alla ribalta un episodio insolito legato alla figura religiosa.

Quando i mondi si incontrano, accade qualcosa di speciale. E quando Papa Leone XIV finisce involontariamente su TikTok, il risultato è un video che in poche ore fa il giro del web, raccontando molto più di un semplice gesto virale. Durante l’udienza con un gruppo di cresimandi provenienti da Genova, il Pontefice si è lasciato coinvolgere in uno dei tormentoni social più diffusi del momento: il misterioso “ six-seven “. Nel filmato, già rilanciato migliaia di volte su Instagram e TikTok, si vedono i ragazzi agitare le mani su e giù come i piatti di una bilancia, scandendo in inglese “sei-sette “. Poco dopo, con un sorriso spontaneo che ha conquistato gli utenti dei social, Papa Leone li segue divertito, replicando il movimento tra le risate dei presenti. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Papa Leone XIV sorride e imita il gesto virale su TikTok: ecco cosa significa il tormentone “six-seven”

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