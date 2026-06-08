Da sempre amante del ballo e dei viaggi oggi raggiunge il traguardo | la signora Angelina soffia sulle 101 candeline
Una donna di 101 anni ha festeggiato il suo compleanno con famiglia e l’assessora locale, che le ha consegnato una pergamena ricordo. La festeggiata, amante di ballo e viaggi, ha ricevuto gli auguri durante la cerimonia. La cerimonia si è svolta ieri in paese. La donna ha spento le candeline circondata dai familiari. La celebrazione ha visto anche la presenza di rappresentanti istituzionali.
Nella giornata di ieri è stato tagliato un altro traguardo. A soffiare sulle 101 candeline è stata l'alfonsinese Angelina Mancini che per l'occasione ha festeggiato insieme alla famiglia e all'assessora Laura Beltrami, che le ha portato in dono una pergamena ricordo, come augurio da tutta la. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
How Elvis Presley Went From Truck Driver to King of Rock & Roll
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