Da sempre amante del ballo e dei viaggi oggi raggiunge il traguardo | la signora Angelina soffia sulle 101 candeline

Notizia in breve

Una donna di 101 anni ha festeggiato il suo compleanno con famiglia e l’assessora locale, che le ha consegnato una pergamena ricordo. La festeggiata, amante di ballo e viaggi, ha ricevuto gli auguri durante la cerimonia. La cerimonia si è svolta ieri in paese. La donna ha spento le candeline circondata dai familiari. La celebrazione ha visto anche la presenza di rappresentanti istituzionali.