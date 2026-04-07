Festa doppia a Pasqua dopo una vita spesa a fianco della famiglia la signora Angelina soffia su 101 candeline

A Pasqua, la signora Angelina Cortini ha compiuto 101 anni. Dopo una lunga vita trascorsa con la famiglia, ha festeggiato questo traguardo durante la giornata di festa. La giornata ha visto una doppia celebrazione, con amici e parenti presenti per condividere il momento speciale con lei. La donna ha spento le candeline di fronte ai presenti, in un'occasione che ha unito tradizione e ricordi.

Conosciuta da tutti come 'Minghina', la ravennate nella sua lunga vita ha lavorato i campi, si è presa cura della famiglia e della sua casa a San Michele Un giorno di Pasqua speciale quello che quest'anno ha visto protagonista la signora Angelina Cortini. La ravennate, lo scorso 5 aprile insieme alla propria famiglia ha soffiato sulle sue prime 101 candeline raggiungendo un traguardo di longevità invidiabile. RavennaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. L'imprevisto durante il concerto di Laura Pausini: "Mangi una pizza davanti a me?". Il video diventa virale . 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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