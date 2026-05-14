Ostetrica per una vita oggi raggiunge il centenario | la signora Gina soffia sulle 100 candeline
Oggi a Villa Glicine si celebra il centenario di Gina Zucchi, nata l’8 maggio 1926 a Bondeno. Gina ha trascorso tutta la vita nel suo paese d’origine, dove è conosciuta per aver lavorato come ostetrica. La sua lunga vita è stata caratterizzata dalla presenza attiva nella comunità locale e da un carattere apprezzato da chi la circonda. La festa di compleanno ha coinvolto amici e familiari, che hanno condiviso il momento di festa nel rispetto delle tradizioni.
A Villa Glicine si è festeggiato un compleanno molto speciale: i 100 anni di Gina Zucchi. Gina è nata l’8 maggio del 1926 a Bondeno, dove ha sempre vissuto e dove era molto conosciuta per via del suo lavoro di ostetrica e del suo buon carattere. Come ostetrica, lavoro che ha amato moltissimo, ha. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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