Da Sabrina Ferilli a Robert Powell le star delle serie tv sbarcano in Riviera | dieci giorni di anteprime

Dal 3 all'11 luglio, Rimini e Riccione ospitano l'Italian Global Series, festival dedicato alle serie TV. Durante i dieci giorni, sono previste anteprime e incontri con attori, registi e produttori internazionali. Tra i partecipanti ci sono attori noti e figure di rilievo del settore audiovisivo. Le città romagnole tornano a essere centro della serialità internazionale, con eventi e presentazioni di nuovi progetti televisivi.

Rimini e Riccione tornano capitali della serialità internazionale. Dal 3 all'11 luglio le due città ospiteranno la nuova edizione dell'Italian Global Series, il festival dedicato alle serie tv che porterà in Romagna attori, registi, produttori e protagonisti dell'audiovisivo mondiale. La. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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Italian Global Series 2026 Cannes Presentation

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