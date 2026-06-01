Da Mare Fuori a Gomorra i protagonisti delle serie tv sbarcano a Capri

Notizia in breve

Gli attori delle serie TV come Mare Fuori e Gomorra sono arrivati a Capri per partecipare a un evento dedicato al cinema e alla televisione. Tra gli ospiti ci sono i protagonisti di diverse produzioni, coinvolti in incontri e presentazioni. L'iniziativa presenta una panoramica che va dal cinema d'autore alle storie delle nuove generazioni, con attenzione anche alle tematiche legate alla democrazia contemporanea. La manifestazione si svolge in un contesto di grande afflusso di pubblico.