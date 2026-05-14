Nastri d’Argento 2026 da Luca Argentero a Sabrina Ferilli | tutte le candidature per le fiction

Sono state annunciate le candidature dei Nastri d’Argento Grandi Serie 2026, premi dedicati alla serialità televisiva italiana. La manifestazione, in programma quest’anno, riconosce le produzioni più apprezzate del settore, con una selezione che coinvolge attori e registi. Tra i nomi citati nelle nomination ci sono attori noti e figure di rilievo nel panorama televisivo nazionale. La premiazione si svolgerà nelle prossime settimane, portando alla ribalta le serie e le interpretazioni che si sono distinte nel corso dell’ultimo anno.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Sono state annunciate le candidature dei Nastri d’Argento Grandi Serie 2026. Il premio celebre dal 2021 il meglio della serialità televisiva italiana. Quest’anno abbiamo in corsa 25 fiction, suddivise tra cinque categorie differenti: commedia, crime, drama, dramedy e film TV. A ciò si aggiunge il riconoscimento più prestigioso, quello di Serie dell’Anno. Nessuna sorpresa però sotto questo aspetto, con il titolo già assegnato a Portobello di Marco Bellocchio. Portobello è la Serie dell’Anno. Portobello racconta il clamoroso errore giudiziario che segnò la vita di Enzo Tortora. Vittima innocente di un maxi processo dai risvolti inattesi. Uno dei volti più popolari della televisione italiana trascinato nel fango. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Nastri d’Argento 2026, da Luca Argentero a Sabrina Ferilli: tutte le candidature per le fiction ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Nastri d’Argento Grandi Serie 2026, tutte le candidatureNastri d’Argento 2026: trionfa “Portobello” di Marco Bellocchio come Serie dell’anno. Nastri d’Argento Grandi Serie 2026: Portobello domina, ecco tutte le candidatureLa serialità italiana continua a ritagliarsi uno spazio sempre più centrale nell’industria audiovisiva nazionale e internazionale. Si parla di: Luca Argentero al Riff di Sestri Levante: Dopo l’avvocato Ligas e Doc, sogno un film distopico o un western…. NEWS - Nastri d'Argento Grandi Serie 2026, tutte le candidaturePortobello di Marco Bellocchio, protagonista uno straordinario Fabrizio Gifuni nel ruolo di Enzo Tortora, è la ‘Serie dell’anno’ 2026. Lo annunciano i Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI) insi ... napolimagazine.com Nastri d'Argento Grandi Serie 2026: Portobello è la serie dell'annoPortobello di Marco Bellocchio, protagonista uno straordinario Fabrizio Gifuni nel ruolo di Enzo Tortora, è la Serie dell’anno 2026. Lo annunciano i ... ilmattino.it