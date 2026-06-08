Da Ravenna a Meldola una scia di solidarietà attraversa la Romagna | 110 motociclisti in viaggio per la ricerca

Notizia in breve

Domenica, 110 motociclisti hanno attraversato la Romagna in occasione di Born To Smile 2026, evento benefico organizzato dal Moto Club Born To Dream Ravenna. La manifestazione, dedicata alla raccolta fondi per la ricerca scientifica, ha coinvolto diverse località, da Ravenna a Meldola. La carovana di motori ha percorso le strade della regione, portando con sé un messaggio di solidarietà e passione. L’evento si è concluso con una manifestazione di solidarietà tra i partecipanti.