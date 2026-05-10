Malato di cancro attraversa l’Europa in bicicletta per la ricerca | il suo viaggio fa tappa a Pordenone

Un uomo affetto da cancro sta percorrendo l’Europa in bicicletta per raccogliere fondi destinati alla ricerca. Attualmente si trova a Pordenone, dove sta pedalando verso est con il suo cargo bike elettrico “Formidable” prodotto da un’azienda di Galian. Il suo viaggio attraversa diverse città e paesi, e ha già fatto tappa in varie località lungo il percorso.

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