Da oggi il Pedocin è a misura di disabile | installato il servizio che permette l' accesso al mare
Oggi il Pedocin ha un nuovo dispositivo, il “Seatrac Mover”, che consente alle persone con disabilità di entrare in mare. La presentazione è avvenuta questa mattina con una conferenza stampa dedicata. Il servizio permette di accedere al mare in modo autonomo e sicuro. L'installazione del dispositivo rappresenta una novità per la struttura, che ora è accessibile anche a chi ha esigenze speciali.
Questa mattina al Pedocin si è svolta la conferenza stampa di presentazione del “Seatrac Mover”, un dispositivo per l'accesso al mare delle persone con disabilità. L'intervento, sollecitato al tempo da una mozione presentata dal consigliere comunale Gabriele Cinquepalmi, permette ora l'accesso al. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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