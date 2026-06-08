Da oggi il Pedocin è a misura di disabile | installato il servizio che permette l' accesso al mare

Notizia in breve

Oggi il Pedocin ha un nuovo dispositivo, il “Seatrac Mover”, che consente alle persone con disabilità di entrare in mare. La presentazione è avvenuta questa mattina con una conferenza stampa dedicata. Il servizio permette di accedere al mare in modo autonomo e sicuro. L'installazione del dispositivo rappresenta una novità per la struttura, che ora è accessibile anche a chi ha esigenze speciali.