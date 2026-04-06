Sanità | Consultorio giovani al via il servizio ad accesso libero di consulenza e visita urologica per i ragazzi

Da martedì 7 aprile, il Consultorio Giovani situato in viale Alfieri al padiglione 7 offrirà un nuovo servizio di consulenza e visita urologica accessibile senza appuntamento. Il servizio sarà disponibile ogni primo martedì del mese, a partire dalle 14, presso la sede al piano terra. Si tratta di un intervento rivolto ai giovani, che permette di accedere a controlli e consulenze senza passaggi burocratici.

L'azienda ha inserito uno specialista nell'equipe: "È un’opportunità significativa per ricevere consulenza specialistica in un contesto accogliente e senza barriere" Consulenza e visita urologica ad accesso libero per i ragazzi. È il nuovo servizio che prenderà il via da martedì 7 aprile nella sede del Consultorio Giovani di viale Alfieri al padiglione 7 (piano terra) il primo martedì di ogni mese dalle 14.30 alle 16.30. Un servizio, spiega l'azienda, attivato per rispondere in modo ancora più completo ai bisogni delle nuove generazioni. Asl ha infatti evidenziato come la salute sessuale e riproduttiva dei giovani rappresenti una priorità per l’azienda. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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