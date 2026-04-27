Un'ondata di calore ha ucciso oltre 600mila uccelli in Australia | così il clima sta decimando le specie marine

In Australia, un’ondata di calore marina ha causato la morte di oltre 600mila uccelli acquatici, segnando un nuovo episodio di mortalità di massa legato alle condizioni climatiche. Questi eventi, sempre più ricorrenti, sono associati all’aumento delle temperature e alla crisi climatica in corso, e stanno mettendo a rischio diverse specie marine e avicole. La situazione evidenzia le conseguenze dirette dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi locali.

Un’ondata di calore marina ha ucciso oltre 600mila uccelli acquatici in Australia. Questi eventi, legati alla crisi climatica, sono sempre più frequenti e minacciano intere popolazioni.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate L’Intelligenza Artificiale scopre due nuove specie di uccelli in Amazzonia analizzando il loro cantoGrazie all’Intelligenza Artificiale e all’analisi dei canti, gli scienziati hanno scoperto che un uccello amazzonico è in realtà cinque specie... A Cuba sta arrivando una petroliera russa con oltre 600mila barili di greggio, Trump non “l’ha bloccata”Un carico strategico di petrolio russo arriva a Cuba e offre un temporaneo sollievo alla grave crisi energetica dell’isola. Altri aggiornamenti Temi più discussi: El Niño: previsione di un’ondata di calore globale e impatti climatici fino al prossimo inverno; Oltre 600.000 uccelli marini uccisi da una singola ondata di calore marina; El Niño, l'allarme dell’Onu: ondate di calore mai viste e alluvioni devastanti: ecco dove si abbatterà; Super El Niño in arrivo, rischio caldo record ed eventi estremi. Cosa potrebbe succedere. Un’ondata di calore ha ucciso oltre 600mila uccelli in Australia: così il clima sta decimando le specie marineUn’ondata di calore marina ha ucciso oltre 600mila uccelli acquatici in Australia. Questi eventi, legati alla crisi climatica, sono sempre più frequenti e minacciano intere popolazioni. Le temperature ... fanpage.it El Niño, l'allarme dell’Onu: ondate di calore mai viste e alluvioni devastanti: ecco dove si abbatteràIl pianeta si prepara a una nuova ondata di calore estremo. Secondo la Wmo, l'Organizzazione meteorologica mondiale, il fenomeno El Niño si riaffaccerà con forza ... leggo.it Jack Quaid e Claudia Doumit si sono sposati lo scorso fine settimana in Australia - facebook.com facebook Dopo #Mercosur e #India, l' #UE firma con l' #Australia: 99% dazi eliminati, export +33% in 10 anni, 390 IG protette, accesso a litio e manganese. Per le imprese italiane, un mercato in più da presidiare. #diplomaziadellacrescita #MadeinItaly Fonte e grafico: E x.com