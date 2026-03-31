Luna e investimenti made in Usa Così Urso stringe le maglie con l’America

L’Italia sta consolidando la propria presenza nel settore spaziale, in particolare nella corsa alla Luna. In questo contesto, il governo ha adottato misure che facilitano e incentivano gli investimenti provenienti dagli Stati Uniti nel settore aerospaziale. Queste iniziative mirano a rendere più attrattivo il territorio nazionale per le aziende e le istituzioni americane interessate a sviluppare progetti legati all’esplorazione lunare.

L’Italia rafforza il proprio ruolo nella nuova corsa alla Luna. E rende ancora più fertile il suo terreno per gli investimenti americani. La visita di due giorni negli Stati Uniti di Adolfo Urso volge al termine, con un bottino decisamente ricco. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, ha firmato (presente anche il presidente dell’Agenzia spaziale italiana, Teodoro Valente ) a Washington con l’amministratore della Nasa, Jared Isaacman, uno statement of intent sulla cooperazione per la superficie lunare. “È un riconoscimento importante per l’Italia e per le nostre imprese, che saranno chiamate a realizzare i moduli abitativi destinati a consentire una presenza sicura e prolungata degli astronauti sulla Luna. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Luna e investimenti made in Usa. Così Urso stringe le maglie con l’America Articoli correlati USA: nuova legge per il mining, hardware solo Made in AmericaIl lunedì 30 marzo 2026 vede l’approvazione di una proposta legislativa che mira a trasformare radicalmente il dell’estrazione digitale negli Stati... Leggi anche: America’s Cup 2027, ufficiale la data d’inizio a Napoli! Presentate le cinque squadre con Luna Rossa Altri aggiornamenti su Così Urso Temi più discussi: Urso Imprese italiane protagoniste per primo modulo abitativo sulla Luna; Urso a Washington Italia hub strategico dei cavi dati e polo per investimenti in IA; Italia costruirà modulo lunare: astronauta italiano sulla Luna. Luna e investimenti made in Usa. Così Urso stringe le maglie con l’AmericaL’Italia rafforza il proprio ruolo nella nuova corsa alla Luna. E rende ancora più fertile il suo terreno per gli investimenti americani. La visita di due giorni negli Stati Uniti di Adolfo Urso volge ... formiche.net Urso Imprese italiane protagoniste per moduli abitativi sulla LunaWASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Siamo particolarmente soddisfatti per il riconoscimento che è stato dato alle imprese italiane che realizzeranno il primo modulo abitativo della stazione perman ... lagazzettadelmezzogiorno.it Perché scegliere Autonoleggio D’Urso per la tua vacanza in Sicilia Quando noleggi un’auto, non stai scegliendo solo un mezzo. Stai scegliendo come inizierà la tua vacanza. Può iniziare così: • carta di credito bloccata • deposito da 1.000€ • franchigie poco - facebook.com facebook ++Ex #Ilva, il ministro Urso:"Il gruppo indiano Jindal ha presentato ieri sera una manifestazione di interesse per l'intero complesso siderurgico con un piano industriale ambizioso garantendo il processo di piena decarbonizzazione". Così il ministro delle Impre x.com