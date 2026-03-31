 Luna e investimenti made in Usa Così Urso stringe le maglie con l’America

Da formiche.net 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia sta consolidando la propria presenza nel settore spaziale, in particolare nella corsa alla Luna. In questo contesto, il governo ha adottato misure che facilitano e incentivano gli investimenti provenienti dagli Stati Uniti nel settore aerospaziale. Queste iniziative mirano a rendere più attrattivo il territorio nazionale per le aziende e le istituzioni americane interessate a sviluppare progetti legati all’esplorazione lunare.

L’Italia rafforza il proprio ruolo nella nuova corsa alla Luna. E rende ancora più fertile il suo terreno per gli investimenti americani. La visita di due giorni negli Stati Uniti di Adolfo Urso volge al termine, con un bottino decisamente ricco. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, ha firmato (presente anche il presidente dell’Agenzia spaziale italiana, Teodoro Valente ) a Washington con l’amministratore della Nasa, Jared Isaacman, uno statement of intent sulla cooperazione per la superficie lunare. “È un riconoscimento importante per l’Italia e per le nostre imprese, che saranno chiamate a realizzare i moduli abitativi destinati a consentire una presenza sicura e prolungata degli astronauti sulla Luna. 🔗 Leggi su Formiche.net

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