Sono stati denunciati gruppi di agricoltori e attivisti coinvolti in attività contro i caporali, organizzati in modo simile alla ’ndrangheta. Le indagini si concentrano su incontri e operazioni svolte in diverse aree rurali, con testimonianze di persone che hanno cercato di contrastare lo sfruttamento sul lavoro. Le autorità hanno sequestrato documenti e registrazioni legate alle attività dei gruppi coinvolti.

«Il problema è il prezzo, la filiera del mercato. Accettare i diktat della grande distribuzione o lasciare la frutta sull’albero. Così si ricattano gli imprenditori agricoli e si schiavizzano i braccianti». Don Giacomo Panizza arriva a Lamezia Terme alla fine degli anni ’70 dall’alta Pianura Padana, da Brescia, per l’esattezza. Da sempre si occupa di disabili, immigrati e tossicodipendenti. Attraverso attività socio-educative, prova a dare una chance a quei soggetti fragili che hanno bisogno di riscatto. E di un lavoro. Fra le tante attività del suo Progetto Sud c’è anche quella agricola che si svolge tra la piana di Lamezia e Settingiano: otto ettari per produrre miele, olio e coltivare verdure, tutto a km 0. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Da Don Panizza agli agricoltori di Goel, storie di impegno contro i caporali organizzati in stile ’ndrangheta

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