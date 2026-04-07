Caporali e infortuni | Padroni senza scrupoli e quelle alleanze con la ’ndrangheta

In un’analisi recente, i sindacati del territorio hanno evidenziato come i caporali e le condizioni di lavoro precarie continuino a rappresentare una minaccia per la sicurezza negli ambienti edili. La presenza di alleanze tra alcuni padroni senza scrupoli e la ’ndrangheta viene spesso segnalata come un problema che aggrava la situazione. La Cgil di Monza e Brianza si impegna a rafforzare la tutela dei lavoratori, cercando di contrastare queste dinamiche.

Dall’esperienza dei sindacati sul territorio emerge la necessità di rafforzare la presenza nel settore dell’edilizia, dove la Cgil di Monza e Brianza svolge una funzione fondamentale di tutela dei diritti e della sicurezza dei lavoratori. La pratica del subappalto, infatti, espone le imprese al controllo della criminalità organizzata. Inoltre, in un contesto di quasi totale assenza di controlli sull’accesso ai cantieri, l’anonimato dei lavoratori ne favorisce lo sfruttamento e la violazione dei diritti. In questo scenario, il caporalato diventa un potente strumento in mano alle mafie per eludere il regime di libera concorrenza, permettendo così alle imprese mafiose di agire come un vero e proprio cartello dell’edilizia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Caporali e infortuni: "Padroni senza scrupoli e quelle alleanze con la ’ndrangheta" Poggibonsi: allarme truffe! Malviventi senza scrupoli ‘colpiscono’ con una mailE’ boom del phishing, l’imbroglio in cui i criminali informatici si spacciano per forze dell’ordine oppure per banche, poste, corrieri. Da Niscemi a Torino, così la destra senza scrupoli sfrutta politicamente ogni tragedia del PaeseE’ stato detto dalle parti della destra e dai suoi megafoni di Stato che Elly Schlein “specula su Niscemi”.