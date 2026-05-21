La strada contro i caporali Agribus da primo posto

A Ferrara, un nuovo progetto di mobilità sta attirando l’attenzione, puntando a contrastare le attività illegali legate ai caporali nel settore agricolo. Si chiama Agribusagrimove ed è promosso dalla sezione territoriale di una rete nazionale dedicata al trasporto sostenibile. L’obiettivo è offrire un’alternativa legale e più sicura ai lavoratori agricoli, facilitando gli spostamenti e riducendo le pratiche irregolari. Il progetto si posiziona al primo posto tra le iniziative locali in questo ambito.

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