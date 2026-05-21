La strada contro i caporali Agribus da primo posto
A Ferrara, un nuovo progetto di mobilità sta attirando l’attenzione, puntando a contrastare le attività illegali legate ai caporali nel settore agricolo. Si chiama Agribusagrimove ed è promosso dalla sezione territoriale di una rete nazionale dedicata al trasporto sostenibile. L’obiettivo è offrire un’alternativa legale e più sicura ai lavoratori agricoli, facilitando gli spostamenti e riducendo le pratiche irregolari. Il progetto si posiziona al primo posto tra le iniziative locali in questo ambito.
Agribusagrimove, il progetto di mobilità della sezione territoriale di Ferrara della rete del lavoro agricolo di qualità, assieme ad Ami Agenzia Mobilità di Ferrara, premiato con il primo posto nella categoria ’Welfare-inclusione-sostenibilità’ dell’ IoMobility Awards, competizione sui progetti innovativi in ambito Smart mobility. Giunto alla V edizione, Iomobility awards promuove la cultura dell’innovazione e dell’imprenditorialità nell’ecosistema della Smart Mobility in Italia; è un percorso pensato per individuare, selezionare e premiare i migliori servizi e progetti innovativi in tema di mobilità, capaci di distinguersi per unicità e creatività delle idee, benefici concreti, livello di usabilità e replicabilità del modello di business. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Sullo stesso argomento
'Agribus Agrimove' vince gli Iomobility Awards: trasporto collettivo contro il caporalatoÈ ‘Agribus Agrimove’ il progetto sperimentale di mobilità della Sezione Territoriale di Ferrara che è stato premiato con il primo posto nella...
Leggi anche: Tennis, Monaco: Vacherot vola in semifinale contro Alcaraz, Sinner contro Zverev per il primo posto