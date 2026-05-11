10 anni di storie raccontate dalle voci più belle 10 libri da ascoltare subito tra i più amati del 2026

Per il decimo anniversario, sono stati pubblicati dieci libri molto ascoltati nel 2026, scelti tra quelli più apprezzati dal pubblico italiano. Questi titoli rappresentano le storie più amate e più ascoltate negli ultimi mesi, offrendo approfondimenti e narrazioni che hanno catturato l’attenzione di molti. La lista comprende opere di vari generi, tutte disponibili per l’ascolto immediato, in un momento in cui il pubblico si interessa sempre di più ai contenuti audio.

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C he libri piacciono agli italiani e alle italiane? Ma soprattutto, quando un libro lo vogliamo ascoltare, cosa scegliamo? In occasione dei suoi primi 10 anni, la piattaforma di audiolibri Audible, società Amazon, ha svelato le preferenze degli italiani nel 2026, ma anche i libri più ascoltati degli ultimi 10 anni. Leggi anche › Dalla fantascienza ai thriller, sono questi gli Audiobook preferiti dalle italiane Che audiolibri ascoltano gli italiani?. La classifica degli audiolibri più ascoltati su Audible.it tra il 2016 e il 2026 seguendo i principali trend dell’ultimo decennio, riflette il forte interesse degli italiani per la narrativa letteraria, i grandi classici e i generi fantasy e fantascientifico.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - 10 anni di storie raccontate dalle voci più belle, 10 libri da ascoltare subito tra i più amati del 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Dante Alighieri – Inferno | Audiolibro Completo in Italiano | La Divina Commedia Notizie correlate Leggi anche: Buona Festa della Mamma 2026, le immagini più belle da inviare per gli auguri del 10 maggio Addio a Beccalossi, tra i numeri 10 più amati dell’InterÈ morto a 69 anni Evaristo Beccalossi, simbolo nerazzurro tra anni Settanta e Ottanta. Argomenti più discussi: Quante storie nella Storia: dal 4 al 10 maggio la 25esima edizione della Settimana della didattica e dell’educazione al patrimonio in archivio; Matto a chi?: il festival Robe Da Mati festeggia 10 anni di storie folli che cambiano il mondo; Cookin’Factory: 10 anni di storia e visione celebrati con la Dama nuda; Matto a chi?: il festival Robe Da Mati festeggia 10 anni di storie folli che cambiano il mondo. Torna a Traversetolo Libri con le Ruote, la biblioteca viaggiante per bambini fino a 10 anni! Appuntamenti gratuiti: 16 e 23 maggio, ore 10.15 Croce Azzurra, Via Verdi 48 Letture, libri in prestito e storie con Scambiamente #Traversetolo x.com Iniziare a studiare l'italiano a 60 anni - per favore condividete storie di successo reddit Audible compie 10 anni e svela la classifica degli audiolibri più amatiNelle schede qui sotto trovare i link diretti ai 10 audiolibri più amati de 2026. Al primo posto svetta Cesare: La conquista dell’eternità di Alberto Angela, letto da Andrea Failla. Seguono Il nido de ... iodonna.it