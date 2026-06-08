Cbr bilancio record per gli 80 anni | utile da 10 milioni e piano per i giovani

La cooperativa braccianti di Rimini ha approvato il bilancio 2025, con un utile netto di 10,3 milioni di euro e una produzione superiore a 123 milioni. L’esercizio segna un record storico per gli 80 anni di attività. La cooperativa ha annunciato anche un piano dedicato ai giovani.

La Società cooperativa braccianti riminese (Cbr) ha approvato il bilancio di esercizio e il consolidato del 2025, registrando un valore della produzione superiore ai 123 milioni di euro e un utile netto di gruppo pari a 10,3 milioni. I dati, in crescita rispetto all'anno precedente, sono stati. 🔗 Leggi su Today.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Unica Reti. Approvato il bilancio: nel 2025 utile record da 4,7 milioni di euroIl bilancio 2025 di Unica Reti, società che gestisce le reti idriche e del gas in 30 comuni della provincia di Forlì-Cesena, è stato approvato.

Bilancio record per la banca ravennate, utile netto da 42 milioni di euro: approvato un doppio dividendoL’assemblea dei soci della banca di Ravenna si è riunita al Teatro comunale di Russi e ha approvato all’unanimità i risultati finanziari del 2025.