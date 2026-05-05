Minimetrò approvato il bilancio 2025 | record passeggeri e utile netto di oltre 61 milioni
L’assemblea dei soci di Minimetrò S.p.A. ha approvato all’unanimità il bilancio relativo all’anno che si è concluso il 31 dicembre 2025. Il documento evidenzia un record di passeggeri trasportati e un utile netto superiore ai 61 milioni di euro. Nessuna modifica è stata apportata alla gestione precedente e i numeri confermano un risultato positivo rispetto agli anni precedenti.
L’assemblea dei soci di Minimetrò S.p.A. ha approvato all’unanimità il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, che si chiude con un utile netto di 61.429 euro, dopo ammortamenti per 3.404.371 euro e accantonamenti per 117.667 euro.Aumento dei volumi di traffico Il dato più importante.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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