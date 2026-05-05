Minimetrò approvato il bilancio 2025 | record passeggeri e utile netto di oltre 61 milioni

L’assemblea dei soci di Minimetrò S.p.A. ha approvato all’unanimità il bilancio relativo all’anno che si è concluso il 31 dicembre 2025. Il documento evidenzia un record di passeggeri trasportati e un utile netto superiore ai 61 milioni di euro. Nessuna modifica è stata apportata alla gestione precedente e i numeri confermano un risultato positivo rispetto agli anni precedenti.