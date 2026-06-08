Curtis Jones ha scelto l’Inter come destinazione, mettendo da parte la Premier League. Ora tocca ai nerazzurri raggiungere un’intesa con il Liverpool, proprietario del suo cartellino. La trattativa tra le due società è in corso, ma non ci sono ancora dettagli sull’accordo. La decisione del centrocampista di optare per l’Inter rappresenta un passo importante, mentre la conclusione della trattativa dipende dalla negoziazione tra club.

di Stefano Cori Curtis Jones ha messo l’Inter davanti a tutte le altre pretendenti, ora sta ai nerazzurri trovare un accordo con il Liverpool. Il calciomercato inizierà ufficialmente dal 1° luglio 2026, nel frattempo però i nerazzurri (così come la maggior parte delle squadre), stanno iniziando a muoversi sia in entrata che in uscita. Per un Denzel Dumfries che partirà in direzione Madrid, c’è un Marco Palestra che potrebbe arrivare. Mentre a centrocampo il grande obiettivo si chiama Curtis Jones. Il centrocampista di proprietà del Liverpool è l’elemento individuato per rinforzare il reparto, dove Cristian Chivu ha anche ritrovato Aleksandar Stankovic, per il quale l’Inter ha esercitato il diritto di riacquisto dal Club Brugge. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Curtis Jones sceglie l’Inter, la Premier può aspettare: ora serve l’intesa con il Liverpool

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Nessun dubbio: tra Curtis #Jones e Manu #Koné, #Chivu sceglie l'inglese. Jones è più duttile, ha più doti e, probabilmente, si incastra più facilmente in uno spartito che ha come peculiarità: palleggio, possesso e gioco manovrato. In più: Jones costa meno. x.com

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